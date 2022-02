Napoli: Borrelli (Europa Verde), su Galleria Umberto bisogna fare presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il susseguirsi di continue riunioni per decidere le azioni da intraprendere per riqualificare e mettere in sicurezza la Galleria Umberto I sono un fatto positivo. Ad oggi però le uniche azioni concrete realizzate sono quelle del comune di Napoli con l'intervento dei servizi sociali per risolvere il problema dei senza tetto che bivaccavano in massa nel sito monumentale e per aumentare la sicurezza con una maggiore presenza di polizia municipale. Dai privati che pure hanno un ruolo fondamentale in questo sito ancora ci aspettiamo azioni concrete come ad esempio la guardiania notturna. Da anni ci battiamo contro il degrado crescente e l'abbandono di questo sito monumentale. A questo punto rivolgiamo a tutti i responsabili pubblici e privati che devono decidere che tipi di interventi fare un unico appello: fate presto". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)