Incidenti lavoro: trancia palo con trattore, morto 75enne nel Napoletano

- A Carbonara di Nola, in provincia di Napoli, è morto un uomo di 75 anni in un incidente sul lavoro. La vittima è deceduta sul colpo. A via Sansonetto, luogo dell'incidente, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. Secondo una prima ricostruzione dei militari, il 75enne si sarebbe trovato alla guida di un trattore per eseguire alcuni lavori nel proprio fondo agricolo, quando è stato colpito da un palo di legno tranciato accidentalmente. (Ren)