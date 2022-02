Napoli: sanavano abusi edilizi in cambio di soldi, ai domiciliari sottoufficiale polizia e geometra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata (Napoli) hanno sottoposto agli arresti domiciliari 2 soggetti, in particolare un luogotenente della Polizia municipale di Ercolano (Na) e un geometra, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di induzione indebita a dare o promettere utilità e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il luogotenente si sarebbe avvalso della collaborazione di un libero professionista di sua fiducia e avrebbe offerto a cittadini privati prestazioni col fine di risolvere o regolarizzare situazioni di abuso edilizio, in cambio di un corrispettivo in denaro. Le indagini, originate nell'ottobre 2020, hanno consentito di far emergere l'attività illecita posta in essere dalle due persone. Nello specifico, sarebbe consistita nel garantire il dissequestro di opere abusive ovvero la trattazione di pratiche volte alla regolarizzazione di abusi edilizi, nell'assicurare la cessazione delle attività ispettive sui cantieri e nel redigere falsi verbali di sopralluogo. L'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea. (Ren)