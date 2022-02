Veneto: Zaia, no all’Europa ossessivamente ostile ai prodotti tipici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non usa mezze misure il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, commentando la proposta di risoluzione che sarà discussa oggi dall'Europarlamento in cui è inclusa anche un’indicazione di pericolo per il cancro nelle etichette degli alcolici. “Siamo stanchi di questa Europa ossessivamente e puntualmente prodiga di novità sui prodotti tipici, che guarda caso vanno sempre a colpire dalla stessa parte: le tipicità, le vera agricoltura del prodotto tipico, quell’agricoltura della quale sono la culla i nostri territori”, dice Zaia. Il consumo responsabile di vino, secondo il presidente del Veneto, può avere effetti positivi su alcuni problemi di salute, come conferma molta letteratura scientifica. “Gli esperti vengano a vedere come stanno i nostri anziani, spesso centenari, che vivono nelle aree di produzione. L’estremizzazione del prodotto tipico che fa male può peraltro valere per qualsiasi altro alimento, alcolico o no, che, se consumato smodatamente, può creare danni. Ho il sospetto che da quelle parti di alimentazione ne capiscano ben poco”, conclude Zaia.(Rev)