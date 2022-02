© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente sono 113 mila, ovvero il 5 per cento gli over 50 che non hanno ancora aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid in Piemonte nonostante l'obbligo vaccinale. Circa 40 mila hanno fatto la prima dose proprio nell'ultimo mese e mezzo per sottostare all'obbligo deciso dal governo. Altri 34 mila invece sono attualmente immunizzati naturalmente perché sono guariti dal Covid da meno di 6 mesi. (Rpi)