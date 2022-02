Napoli: Armato, giunta al lavoro per riaprire cimitero delle Fontanelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sin dal momento del suo insediamento, la giunta Manfredi si è posta come priorità la riapertura del Cimitero delle Fontanelle chiuso da due anni sia a causa del Covid che per ragioni di instabilità idrogeologica". Lo ha dichiarato l'assessore al Turismo Teresa Armato, delegata dal sindaco Manfredi, a margine della manifestazione organizzata questa mattina per la riapertura del Cimitero delle Fontanelle: "Si è lavorato con grande impegno da parte di molti Assessorati ed Uffici comunali e si stanno facendo i monitoraggi del costone che stanno dando risultati rassicuranti. Nel momento in cui sarà possibile riaprirlo noi faremo un avviso pubblico per verificare e rafforzare progetto di partenariato pubblico privato per realizzare una gestione seria ed affidabile. Ci sono da risolvere anche le questioni legate alla difficoltà di accesso per i diversamente abili, all'illuminazione e all'impianto anti-incendio e sono tutti problemi che stiamo affrontando". Armato ha concluso: "Pensiamo ad un modello di gestione professionale che coinvolga il territorio e lo rilanci perché il cimitero delle Fontanelle potrà essere uno straordinario sito di interesse culturale e turistico ed anche una fonte di economia per la Sanità. Siamo consapevoli dello speciale rapporto che c'è tra i napoletani e le 'capuzzelle' del cimitero e dello speciale fascino che esercita su turisti e stranieri con il suo carico di storia e di mistero".(Ren)