Abruzzo: approvata proposta accordo con ministero per nuovi ospedali Lanciano, Vasto e Avezzano (2)

- Presenti in conferenza stampa anche il vicepresidente, Emanuele Imprudente, gli assessori Guido Liris e Nicola Campitelli, il sottosegretario Umberto d'Annuntiis, il direttore dell'Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza, e il direttore regionale della sanità, Claudio D'Amario. I quattro interventi inseriti nella proposta al ministero prevedono la realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano (Aq) per circa 104 milioni di euro (con 245 posti letto complessivi di degenza ordinaria e day hospital), del nuovo ospedale di Lanciano (Ch) per 97 milioni (e 286 posti letto), del nuovo ospedale di Vasto (Ch) per 111 milioni (e 225 posti letto), oltre alla nuova centrale operativa del 118 all'Aquila per circa otto milioni di euro. Per il programma sono disponibili le seguenti risorse: 228,5 milioni dall'attuale accordo di programma ex articolo 20 legge 67/88 resi disponibili dal ministero dell'Economia e delle Finanze, 2,1 milioni messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per l'ospedale dell'Aquila, 1,9 milioni di fondi Bankitalia, 89,5 milioni della delibera Cipe n.51 del 2019. "Questo accordo di programma - ha aggiunto l'assessore - sviluppato in coerenza con il piano di riordino della rete ospedaliera attualmente al vaglio dei tavoli ministeriali, ci permetterà di superare quelle criticità strutturali degli ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto che frenano lo sviluppo dell'attività sanitaria, perché ormai non più adatti ai moderni standard di assistenza. Le nuove strutture, invece, non solo saranno adeguate alle nuove esigenze, ma saranno realizzate in modo da essere in grado di adattarsi alle innovazioni che la tecnologia e la pratica medica renderanno necessarie negli anni a venire". (Gru)