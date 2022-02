Veneto: le precisazioni della Regione sul tema del bostrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una lunga relazione da parte degli uffici deputati alla tutela e difesa del territorio e l’intervento degli assessorati all’Agricoltura e all’Ambiente, la Regione Veneto risponde al deputato del Pd Roger De Menech, che ha criticato l’azione della giunta regionale e proposto di istituire i servizi forestali bellunesi trasferendo alla Provincia di Belluno tutte le funzioni sulla gestione delle foreste e della difesa del suolo. La Regione sottolinea che gli effetti del bostrico sono di portata mondiale e non solo locale, citando i numerosi interventi e azioni intrapresi, che in molte aree hanno portato a risolvere il problema del parassita. A proposito della mancata rimozione degli alberi schiantati dalla tempesta Vaia dell’ottobre 2018, la Regione precisa che prima devono essere realizzati i paravalanghe e che gli stessi tronchi possono assolvere a questa funzione fino allo spessore di un metro di neve. Per le quote superiori è stato realizzato un piano di protezione civile emergenziale che permette, nella peggiore delle ipotesi, l'evacuazione di ben 600 edifici, numerosi dei quali alberghi. Infine, relativamente al trasferimento dei forestali, i due assessorati precisano che la Provincia non può assumere direttamente gli operai, che avviene di fatto tramite Venetoagricoltura,e che con gli stessi forestali è stato appena sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale che garantisce risorse e finanziamenti per la loro attività.(Rev)