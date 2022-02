Piemonte: 50 milioni per recuperare liste d'attesa sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte investirà un budget di 50 milioni di euro per recuperare le prestazioni sanitarie che in due anni di pandemia hanno rallentato creando delle liste d'attesa lunghissime. Queste risorse saranno recuperate attraverso i fondi stanziati dal governo e altri fondi economici esistenti. Lo ha annunciato la Regione ieri in Unità di crisi. I fondi verranno usati per incrementare l’offerta potenziando al massimo le prestazioni che il sistema pubblico regionale è in grado di erogare, integrandole con il supporto del sistema privato. In quest’ottica è stato pubblicato ieri un bando per nuovi accreditamenti di strutture private esclusivamente su alcune delle prestazioni ambulatoriali maggiormente da potenziare per ridurre le attese. (segue) (Rpi)