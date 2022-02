Piemonte: 50 milioni per recuperare liste d'attesa sanitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cronoprogramma della giunta prevede l'approvazione di un disegno di legge in tempi rapidi, in modo da dare un inquadramento normativo solido a questa misura emergenziale straordinaria, strettamente collegata alla pandemia. La sfida è quella di riuscire ad azzerare la coda entro la metà del 2023 riportando le Asl ad una situazione di normalità. Per fare questo il presidente del Piemonte Alberto Cirio in concerto con l'assessore alla Sanità Luigi Icardi stanno mettendo in campo un sistema di monitoraggio simile a quello messo in campo durante la pandemia per la campagna vaccinale. (Rpi)