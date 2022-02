Veneto: Covid, i positivi tornano sotto i 100 mila come a Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 46 giorni gli attualmente positivi al Covid 19 in Veneto tornano sotto quota 100 mila (97.194). Anche nel bollettino odierno della Regione il totale dei negativizzati è più alto di quello dei nuovi contagiati, 15.502 contro 7.298. Continua a scendere anche il numero dei pazienti ricoverati, 1.512, di cui 128 in terapia intensiva (33 in meno rispetto a ieri). Resta alto il dato dei decessi, 38 nel bollettino odierno di Azienda Zero, per un totale di 13.607 da inizio pandemia.(Rev)