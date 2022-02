Abruzzo: individuata area dove sorgerà la sede unica Regione a Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese nel corso della riunione odierna che si è svolta a L'Aquila sotto la presidenza di Marco Marsilio ha individuato, su proposta dell'assessore al bilancio Guido Quintino Liris, l'area in cui sorgerà la sede unica della Regione nella città di Pescara. Il Comune di Pescara, infatti, ha comunicato che da una ricognizione dei beni nella disponibilità dell'amministrazione comunale, risulta un immobile nell'Area di risulta dell'ex stazione ferroviaria centrale. Si tratta di un lotto di terreno di mq 9.000, adiacente a Corso Vittorio Emanuele II e prospiciente la stazione ferroviaria centrale, il capolinea degli autobus urbani ed extra urbani e via Piave. Questa ubicazione, secondo l'amministrazione comunale, è da ritenersi strategica non soltanto per la posizione centrale che occupa, poiché a ridosso del cosiddetto quadrilatero del centro, ma anche per il requisito di sostenibilità. La giunta ha quindi demandato al Dipartimento Risorse l'attivazione delle procedure necessarie alla acquisizione della progettazione dei lavori. (Gru)