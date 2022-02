Firenze: Bergamini, Nardella chieda rinforzi per sicurezza città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini, sottolinea: "Tre aggressioni a distanza di pochissimi giorni in strada a Firenze. Tutte e tre a discapito di donne. Una città che sta diventando sempre più insicura - si legge in una nota - cedendo pian piano spazio a delinquenti senza scrupoli. Nonostante l'impegno delle forze di polizia, che hanno già assicurato alla giustizia l'autore dell'aggressione, l'organico a disposizione, al momento, non risulta sufficiente per tutta la città. Il sindaco Nardella chieda l'invio di rinforzi adeguati, in questa fase di emergenza, per restituire Firenze ai fiorentini e ai turisti che giungono da tutto il mondo". Bergamini prosegue: "Usciamo da due anni molto difficili in cui il settore turistico è stato fortemente colpito dalla crisi pandemica a causa del drastico calo dei visitatori, non aggiungiamo pure il rischio della sicurezza che potrebbe mettere una pietra tombale sul rilancio del capoluogo toscano". (Com)