Piemonte: la produzione di cibo e vino certificati vale 1,3 miliardi

- Numeri importanti quelli dei vini e dei cibi certificati Dop e Igp in Piemonte. La produzione nel 2020 ha segnato un +2,7 per cento, con un valore di 1,387 miliardi collocando la Regione al quarto posto in Italia dopo Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Sono in totale 82 i prodotti cibo e vino piemontesi Dop e Igp con oltre 12.800 operatori dell’intera filiera. "Cresce il Piemonte del vino e cibo di qualità certificati grazie ai Consorzi di tutela e al lavoro dei produttori – ha affermato l’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa - Nonostante le difficoltà che il comparto agroalimentare e vitivinicolo ha dovuto affrontare nel primo anno della pandemia. (segue) (Rpi)