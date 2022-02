Piemonte: la produzione di cibo e vino certificati vale 1,3 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalla crisi economica con la chiusura delle attività Horeca e il blocco dell’export, e nonostante i danni alle produzioni causate dal cambiamento climatico, il Piemonte presenta una grande offerta di prodotti di qualità, a garanzia del consumatore e soprattutto un punto di forza per imporci sui mercati. Come Regione Piemonte prosegue l’impegno a sostegno dei Consorzi di tutela e delle associazioni di produttori attraverso l’assegnazione dei fondi europei, con la misura Ocm Vino per la promozione sui mercati dei paesi terzi; con le misure del Programma di sviluppo rurale per le attività di promozione nel mercato interno alla Ue, per la valorizzazione delle produzioni piemontesi rientranti nei regimi di qualità", ha concluso Protopapa. (Rpi)