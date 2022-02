© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani una riunione del Consiglio dei ministri. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, nella riunione di domani non sarà discusso il provvedimento per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia ed il conseguente caro bollette, che dovrebbe arrivare sul tavolo del governo giovedì. All’ordine del giorno del Cdm di domani dovrebbe invece esserci un provvedimento in materia di concessioni balneari. (Rin)