Torino: opposizioni in Aula contro aumento Irpef, si mettono mani nelle tasche dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd è ripartito da dove era finito, ovvero il partito che guida la Città più tassata d'Italia come ai tempi di Fassino. C'è una continuità nel partito delle tasse. Torino è l'unica città del Nord in queste condizioni. E' assurdo aumentare le tasse alle famiglie che si trovano già in crisi economico e con dei problemi legati al caro energia. La sinistra ama talmente tanto i poveri che continua a crearne. Sono le durissime parole espresse dal consigliere comunale della Lega a Torino Fabrizio Ricca durante la discussione sull'aumento dell'Irpef in Sala Rossa a Palazzo Civico. (segue) (Rpi)