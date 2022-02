Torino: Lo Russo su aumento Irpef, maggioranza aumenti redditi sopra 120 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza degli aumenti andrà a pesare sul 2 per cento dei cittadini con un reddito sopra i 120 mila euro. Chiedo scusa a questi, ma stiamo parlando di parametri fattibili per ricevere dei fondi importanti. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in Sala Rossa a Palazzo Civico sulla discussione relativa all'aumento dell'Irpef per ricevere 70 milioni di euro dal governo. "Ringrazio il presidente del Consiglio e i ministri per l'attenzione nei confronti dei comuni. La situazione di Torino ci ha messi nella condizione di non avere alternative se no chiedere aiuto al governo. Abbiamo raggiunto un ottimo accordo", ha concluso Lo Russo. (Rpi)