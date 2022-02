Piemonte: disturbi mentali, impennate del 40 per cento richieste aiuto tra giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- sono problematiche che rischiano di 'scivolare' fuori dalle maglie della sanità. Queste manifestazioni hanno spesso ricadute gravi sulle condotte di vita, sulle relazioni familiari, sulla gestione del lavoro, con conseguenze economiche devastanti. Tali situazioni sono esplose in modo evidente in particolare nel 2021 rispetto al 2019, anno pre-Covid" ha continuato Colombari. Sono aumentati i disturbi d’ansia dal 29 per cento al 38 per cento, i disturbi del comportamento alimentare, dal 3 al 9 per cento, le richieste per eventi traumatici, il 9 per cento e le problematiche di carattere relazionale, il 14 per cento. La fascia di popolazione che è esplosa riguarda il target d’età 16-30 anni - si legge in una nota stampa -. Inoltre, almeno il 30 per cento dei pazienti dei medici di medicina generale richiedano un ascolto che poi necessita dell’invio ad un altro ruolo professionale. (segue) (Rpi)