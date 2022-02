Balneari: Battilocchio (FI), impegnati per difendere 30 mila imprese e 300 mila lavoratori del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La balneazione attrezzata italiana "è un settore fondamentale per l'economia e la storia del nostro Paese, attorno al quale ruota il lavoro di circa 30 mila imprese. Si tratta di realtà già duramente colpite dalla pandemia e sulla quali ricadono anche le incertezze determinatesi dalla mancanza di un'uniforme e omogenea applicazione, su tutto il territorio nazionale, della normativa in materia concessioni demaniali marittime, insorte soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE, nota come 'direttiva Bolkestein'". Lo ha detto il deputato Alessandro Battilocchio, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso del dibattito sulla direttiva Bolkestein. "Forza Italia - ha aggiunto - è sempre stata al fianco degli operatori del settore e dei suoi 300 mila lavoratori e con orgoglio abbiamo sempre difeso - e continueremo a farlo - le specificità del turismo balneare Italiano. Quando chiediamo di difendere 'l'italianità' del settore e impedire la svendita al migliore offerente del patrimonio demaniale marittimo del nostro Paese, non stiamo facendo una battaglia protezionistica e di retroguardia. Stiamo, invece, lavorando per realizzare un futuro migliore per le nostre Pmi, per mettere i nostri balneari in condizioni di parità con i competitor internazionali, ai quali le nostre spiagge fanno gola, e per farlo bisogna sbloccare gli investimenti in un settore che da ben 17 anni è sotto il tiro della Magistratura amministrativa". (segue) (Rin)