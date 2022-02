Veneto: Valdegamberi (Gruppo misto), domani Strasburgo vota la condanna a morte del vino italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova normativa europea che intende inserire anche il vino tra i prodotti da sconsigliare nel contesto della lotta ai tumori è fonte di preoccupazione per il consigliere regionale veneto Stefano Valdegamberi. Del tema si occuperà da domani il Parlamento europeo. Il consigliere invita “i nostri rappresentanti in Europa a non celebrare domani la morte del vino italiano, causata dalla criminalizzazione normativa del prodotto. Senza misura tutte le cose fanno male. Anche le leggi. Ci sono emendamenti di modifica alla legge europea che distinguono tra consumo moderato e abuso di alcol quale fattore di rischio”. I timori riguardano le possibili conseguenze economiche sul comparto, uno dei più importanti per l’economia italiana e veneta. “Le etichette contenenti allarmi sanitari, le limitazioni alla pubblicità, la revisione delle politiche di promozione, il forte aumento delle accise e della tassazione saranno la condanna a morte per il vino italiano”, aggiunge Valdegamberi. L’Unione italiana vini stima, in assenza di modifiche al testo legislativo, un calo del settore del 35 per cento per un equivalente di quasi 5 miliardi di euro l'anno, con una perdita di migliaia di posti di lavoro.(Rev)