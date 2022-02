Veneto: Zaia, agroalimentare, settore trainante e prodotti non delocalizzabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19mo rapporto Ismea-Qualivita sui prodotti con indicazione geografica pone il Veneto in cima alla classifica per fatturato, con un valore della produzione pari a 3,7 miliardi di euro, di cui 3,3 per il vino e 0,4 per il cibo. Il Veneto precede Emilia-Romagna, Lonardia, Piemonte e Toscana tra le regioni che superano il miliardo di euro di fatturato. “Il comparto agroalimentare in questi due anni difficili rappresenta il motore della promozione dei territori e segno distintivo del made in Veneto. Questo ci spinge a dover ragionare in maniera ancora più forte sul tema della tutela delle nostre eccellenze, dal Prosecco agli altri vini, dal Grana Padano all’Asiago, assieme agli altri prodotti espressione della terra veneta”, commenta il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Nonostante una lieve contrazione le migliori province italiane nel settore vinicolo sono Treviso e Verona, le uniche a superare da sole il miliardo di fatturato, come fa Parma per l’impatto del cibo. “Questo certifica la potenza della ‘Dop economy’ e conferma il ruolo strategico esercitato nei territori. A maggior ragione oggi, con questi numeri, dobbiamo insistere anche sul valore intangibile dell’italian sounding, per evitare che i nostri marchi e i nostri prodotti vengano imitati alimentando, solamente concorrenza sleale. L’agroalimentare esprime un patrimonio economico dei territori veneti e italiani assolutamente non delocalizzabile”.(Rev)