Veneto: sanità, appello per accettare le iscrizioni di stranieri ai corsi per Oss

- Sono in partenza tra oggi e domani i corsi regionali per diventare Operatore sociosanitario, da cui sono stati escluse decine di cittadini stranieri che non sono riusciti ad ottenere dalle proprie ambasciate il documento che indica il loro titolo di studio. Gli aspiranti avevano già superato le selezioni e pagati la prima rata delle tasse, ma sono stati esclusi. A loro sostegno arriva l’appello di Arturo Lorenzoni, portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale. “Questo mancato passaggio non è riconducibile ad una loro inadempienza: le ambasciate, competenti in materia, non hanno rispettato i tempi, anche a causa del Covid. Serve un’immediata sanatoria al fine di permettere ai candidati risultati idonei di prendere parte ai corsi, ad esempio con un’autocertificazione. Escludendo queste persone, a maggior ragione in un momento di crisi qual è l’attuale, l’amministrazione regionale si sta dimostrando più realista del re. E questo è un comportamento insensato”, dichiara Lorenzoni. Attualmente in Veneto ci sono 2mila i posti di Oss vacanti. “Perché cancellare dalle graduatorie chi ha dimostrato di avere le carte in regola per svolgere al meglio questo delicato lavoro? Bisognerebbe includere, non diminuire la platea degli aspiranti operatori solamente perché in questo momento non riescono a protocollare, peraltro non per colpa loro, tutti gli incartamenti necessari”, conclude Lorenzoni.(Rev)