Veneto: Lanzarin (assessore sanità), ancora 160 mila over 50 non vaccinati

- A margine della presentazione di un progetto regionali donazione di organi e tessuti a Treviso, l’assessore alla sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin è intervenuta a proposito dell’obbligo vaccinale per gli over 50 in vigore da domani 15 febbraio. “La scorsa settimana avevamo ancora 160 mila persone sopra i 50 anni non vaccinate, però vediamo che continuano ad esserci prenotazioni e somministrazioni giornaliere, anche di prime dosi. Credo che nei prossimi giorni quel numero calerà. L’iter prevede che sia l’Agenzia delle Entrate a individuare il soggetto e ad emettere la multa. Ma c’è un passaggio precedente che coinvolge le aziende sanitarie, a cui andrà consegnata l’eventuale documentazione per l’esenzione dal vaccino. E’ chiaro ci potranno essere delle ripercussioni, bisognerà capire in quali ambiti, ma ci auguriamo che non ne risentano i servizi essenziali”, ha dichiarato l’assessore Lanzarin(Rev)