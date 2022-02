Torino: la Escp business school entra al 13esimo posto del ranking Financial Times

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Escp business school di Torino è entrata al 13esimo posto in Europa nella classifica Mba del Financial Times. "Quando abbiamo lanciato l'Mba in International Management, nel 2017, volevamo attrarre candidati molto qualificati e dai profili trasversali - ha affermato il prof. Francesco Rattalino, Direttore dell'Escp Torino Campus -, provenienti da differenti culture e background. Il nostro posizionamento nel ranking conferma che abbiamo lavorato nella giusta direzione e testimonia l'eccellenza del nostro modello pedagogico". (Rpi)