Balneari: Battilocchio (FI), impegnati per difendere 30 mila imprese e 300 mila lavoratori del settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene ha fatto, quindi, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, a convocare un tavolo con le Regioni, l'Anci e l'Upi, e al quale prenderanno parte anche i ministri dello Sviluppo economico e del Turismo, con l'obiettivo di trovare una soluzione per i balneari. E' però necessario - ha spiegato - che le mozioni sul tema delle concessioni balneari che approveremo nei prossimi giorni orientino il governo verso la tutela di questo settore e dei diritti degli attuali concessionari, ad accelerare il procedimento di ricognizione necessario ad accertare la sussistenza o meno della 'scarsità della risorsa', presupposto per l'applicazione al settore della direttiva Bolkestein, oltre che prevedere una effettiva difesa delle ragioni del nostro Paese nell'ambito della procedura di infrazione aperta a Bruxelles. In questa stessa sede bisognerà inoltre chiarire se le concessioni demaniali marittime possano essere considerate come gestione di beni invece che di servizi. Sono questi alcuni degli impegni, che altro non sono che le ragionevoli richieste che ci provengono dal settore, che Forza Italia chiederà di sottoscrivere alle altre forze politiche nell'ambito di una eventuale mozione di maggioranza", ha concluso Battilocchio. (Rin)