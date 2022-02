Torino: assessore Protezione Civile su fuga gas in Centro, riapertura pochi giorni per tutti negozi e case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spero che in pochi giorni si riesca a garantire una riapertura totale delle case e degli esercizi commerciali. Mentre per quanto riguarda la viabilità la ripartenza potrà avvenire gradualmente con qualche giorno in più di attesa. Lo ha annunciato l'assessore alla Protezione Civile di Torino Francesco Tresso in Consiglio comunale rispondendo ad una richiesta di comunicazioni sulla fuga di gas in via Pietro Micca nel pieno centro storico e la conseguente chiusura al traffico della zona. "Stiamo lavorando per ripristinare una dorsale e recuperare per gli stabili interessati il riscaldamento e l'acqua calda", ha concluso Tresso. (Rpi)