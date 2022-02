Pnrr: De Poli (Udc), bando su borghi storici va rivisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando sui fondi del Pnrr "destinati ai piccoli borghi, così come è stato impostato, rischia di trasformarsi in una 'guerra' tra i territori, in cui le Regioni, a fronte di numerose richieste, non potranno soddisfare se non un esiguo numero di Comuni beneficiari dei fondi". Lo afferma il senatore Udc, Antonio De Poli. "Il 50 per cento delle risorse, infatti, andranno soltanto a 21 borghi, uno per ogni Regione - spiega il parlamentare in una nota -. Chiediamo al ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, di tenere conto delle indicazioni che oggi arrivano dalle associazioni che costituiscono la 'piattaforma' dei Borghi (Unpli - Unione nazionale delle Pro loco d'Italia, Touring Club italia, Legambiente e Borghi più belli d'Italia). Il nostro Paese gode della meraviglia di borghi antichi che meritano di essere valorizzati". De Poli ha promosso a Palazzo Madama, lo scorso ottobre, insieme alle associazioni in questione un protocollo di intesa per la valorizzazione dei borghi storici. "Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono oltre 6,6 miliardi destinati al turismo e alla cultura. Di questi un miliardo di euro andranno al Piano nazionale borghi. Abbiamo il dovere di utilizzare bene le risorse del Recovery: mettiamo al centro i nostri territori", conclude l'esponente dell'Udc. (Com)