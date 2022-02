Imprese: Fassina (Leu), no Bolkestein per balneari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima di estendere la cosiddetta Direttiva Bolkestein ai beni demaniali marittimi dovremmo farne un bilancio dopo 15 anni di operatività. La 'Direttiva servizi per il mercato interno' ha messo in concorrenza non le imprese, ma gli ordinamenti di welfare degli Stati: ha alimentato, ancor di più insieme alla Direttiva sui lavoratori dislocati, dumping sociale, fiscale e svalutazione del lavoro". Lo sottolinea il deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina intervenendo in discussione generale sulla mozione di Fratelli d'Italia sulle concessioni balneari. "È stata un potentissimo fattore di aggravamento delle disuguaglianze. La regolazione delle concessioni balneari - prosegue - va profondamente riformata, a partire dai canoni, ma il meccanismo del bando non può essere dominante. È un meccanismo che penalizza le imprese a gestione familiare e le piccole imprese. Punisce anche chi è in regola con tutte le normative ambientali, sociali e fiscali a vantaggio delle grandi imprese. Le proroghe non possono essere la regola. Smettiamo di scaricare sulla magistratura le nostre responsabilità di legislatori. Vanno definite condizioni stringenti per i rinnovi, come previsto per gli ambulanti. Approviamo al più presto una riforma delle concessioni balneari a salvaguardia dell'interesse pubblico, delle aziende e del lavoro", conclude.(Rin)