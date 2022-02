Balneari: P. De Luca (Pd), ora riforma organica per evitare crisi settore strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera, Piero De Luca, "è il momento di fare chiarezza nel settore delle concessioni balneari, strategico per l'economia e l'occupazione di tutto il Paese. La più grande criticità vissuta dalle migliaia di aziende di questo comparto è la confusione, l'incertezza giuridica ed economica". Intervenendo in Aula, il parlamentare ha osservato: "Oggi abbiamo il dovere di dare stabilità e certezze a questi operatori, smettendola di piantare bandierine ideologiche che non hanno prodotto nessun risultato in questi anni. Non si rende un buon servizio al Paese quando si continuano a prospettare soluzioni inverosimili o inesistenti. Il nostro compito è prendere atto della realtà ed affrontare con serietà e responsabilità questa tematica, realizzando un giusto equilibrio e una giusta tutela dei differenti, legittimi ed importanti, interessi in gioco. Per questo, riteniamo necessario avviare un fondamentale confronto con le Regioni, i Comuni e le associazioni di settore, per definire rapidamente una normativa di riforma ragionevole, organica e coerente, che consenta di evitare una crisi drammatica del settore, avviando il rinnovo dell'affidamento delle concessioni balneari, tenendo conto tuttavia del legittimo affidamento maturato, della forza lavoro, del valore delle aziende, degli investimenti fatti negli anni". (segue) (Rin)