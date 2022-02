Veneto: campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue, organi e tessuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nella sede dell’Avis Regionale del Veneto a Treviso, è stato ufficialmente presentato il progetto “Con tutto me stesso - ALL OF ME”, che dà avvio ad una campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue, emocomponenti, organi, tessuti e cellule. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Veneto ed ha per ente capofila l’Avis Regionale del Veneto, insieme ai partner ADMO Veneto, AIDO Veneto, FIDAS Veneto, ODV Tempio Internazionale del Donatore, AVEC Associazione Veneta per l’Emofilia e le Coagulopatie, A.P.E. “AVIS per il Progresso Ematologico”, A.V.L.T. Associazione Veneta per la Lotta alla Talassemia. La campagna, attivata anche sulla pagina Facebook “All of me – donors”, ha il volto di 15 persone, donatori, riceventi e volontari, che raccontano la propria esperienza di solidarietà. L’intento è di diffondere la cultura del volontariato e del dono di sé in ogni sua forma. “Grazie alla stretta collaborazione tra associazioni si sta formando una bella rete di partecipazione. Oggi più che mai abbiamo compreso quanto la salute e il benessere delle nostre comunità siano importanti, ma non basta solo preservarle, occorre accrescere questo patrimonio con attenzione e gesti concreti”, sottolinea Vanda Pradal, presidente dell’Avis Regionale del Veneto. Per Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e al sociale questo progetto è un’occasione virtuosa per stimolare la nostra comunità a condividere, conoscere e valorizzare le esperienze di dono. “Ecco perché la Regione Veneto ha deciso di credere e finanziare questa iniziativa. Mai come oggi è fondamentale rafforzare sempre più le connessioni tra istituzioni, enti territoriali e terzo settore, che tanto hanno fatto insieme durante la pandemia”, evidenzia Lanzarin.(Rev)