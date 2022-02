Veneto: Covid, positivi dimezzati in meno di due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati del lunedì sul contagio da Covid 19 sono anche oggi più bassi rispetto ai giorni precedenti (2145 casi in tutto il Veneto). Ma è il dato migliore da quasi due mesi a questa parte per quanto riguarda il primo giorno della settimana. Complessivamente il bollettino quotidiano di Azienda Zero della Regione Veneto conta 105.436 casi, la metà rispetto ai primi giorni di febbraio. La diminuzione riguarda tutte le sette province. Continua a scendere anche il totale dei pazienti ricoverati, oggi 1545, di cui 131 in terapia intensiva. A loro si aggiungono 286 persone accolte nelle strutture di comunità per la degenza della fase post acuta. Le vittime salgono a 13569, nove in più rispetto a ieri(Rev)