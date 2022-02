Piemonte: Valle (Pd) a 'Nova', ambizione di proseguire su alleanze che ci hanno fatto vincere a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra ambizione è quella di proseguire con le alleanze che ci hanno portato alla vittoria nelle elezioni a Torino. Lo ha affermato il consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle commentando l'orizzonte delle alleanze politiche per le prossime elezioni. "A Torino c'è tutto da ricostruire dopo cinque anni di opposizione e il tasso di concordia tra le varie parti che compongono la maggioranze è molto alto, pur tra forze politiche diverse - ha continuato Valle -. I litigi non ci sono stati a differenza di quanto vediamo in regione con il centro-destra. Ad ogni modo due anni e mezzo in politica sono ere geologiche e quindi procederemo per approssimazioni successive". (Rpi)