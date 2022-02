Ucraina: Boccia (Pd), inaccettabile strategia tensione, serve soluzione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo la pace e l’Italia è in Europa fortemente impegnata in una trattava negoziale che passa da una situazione diplomatica” per la crisi in Ucraina. Lo ha affermato Francesco Boccia, responsabile degli Enti locali del Partito democratico intervenendo a Radio Immagina. “Non è accettabile questa strategia della tensione, devo dire direttamente attribuibile alla Russia”, ha aggiunto Boccia. La soluzione negoziale che “stiamo cercando è l’unica strada possibile ma dobbiamo sapere di non poter escludere nulla”, ha concluso.(Rin)