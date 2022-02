Sociale: persone con disabilità, nasce la Commissione di studio per migliorare l'accesso ai servizi di mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

Favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità e rafforzare i loro diritti per la fruizione dei servizi di mobilità. Sono gli obiettivi principali della Commissione di studio istituita con decreto dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e dal ministro per le Disabilità, Erika Stefani. Il provvedimento, che si inquadra nell'ambito della crescente attenzione delle politiche europee e nazionali alla piena inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, intende promuovere interventi che garantiscano l'accesso al sistema dei servizi di mobilità per favorire la loro autonomia e la piena partecipazione alla vita sociale. Stefani ha spiegato che "l'eliminazione di tutte le barriere, sia quelle architettoniche che quelle legate alla comunicazione, è un'azione fondamentale per garantire il diritto alla mobilità e l'accesso ai servizi delle persone con disabilità. La Commissione lavorerà rispettando i principi della progettazione universale 'design for all' affinché ogni luogo e ogni servizio sia inclusivo per tutti. Il nostro obiettivo – ha concluso - è creare un contesto pienamente inclusivo e accessibile per le persone con disabilità, realizzando così un ambiente sicuro per tutti".