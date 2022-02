Veneto: in Consiglio regionale la programmazione di 2 miliardi di fondi europei 2021-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 2.062 milioni di euro lo stanziamento destinato al Veneto dalle Politiche di Coesione Europea attraverso i fondi Pr Fesr e Pr Fse+. La programmazione del periodo 2012-2017 sarà il punto centrale della seduta del Consiglio regionale convocato per domani alle 11 a palazzo Ferro Fini. Come stabilito dagli organismi comunitari, saranno cinque le aree di intervento: Europa più intelligente grazie alla innovazione tecnologica, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole imprese; Europa più verde e priva di emissioni di carbonio, grazie agli investimenti nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici; Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche; Europa più sociale, che sostenga l'occupazione di qualità, l'istruzione, le competenze professionali, l'inclusione sociale e un equo accesso alla sanità; Europa più vicina ai cittadini, che sostenga strategie di sviluppo gestite a livello locale e uno sviluppo urbano sostenibile in tutta l'UE. Le proposte di programmi regionali saranno sottoposte al vaglio del Consiglio regionale per l’adozione e successivamente verranno inviate alla Commissione europea che ha il compito di valutare i programmi, la loro conformità ai Regolamenti e l’Accordo di Partenariato, procedendo alla formulazione di eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dei Programmi stessi.(Rev)