Veneto: avviati i lavori per un diaframma plastico su un argine dell’Adige

- Sono stati avviati nei giorni scorsi, dopo la verifica dell’eventuale presenza di residuati bellici, i lavori per la realizzazione di un tratto di diaframma lungo l’arginatura destra del fiume Adige, in località Garzare del Comune di Lusia (provincia di Rovigo). Da tempo, infatti, in quel tratto si sono registrate filtrazioni e ristagni d’acqua nonché fenomeni di fontanazzi, non appena il livello idrometrico si avvicinava a quello della piena ordinaria. L’intervento prevede la realizzazione di un diaframma di 285 metri, spessore di 60 centimetri e altezza di 20 metri spinto sino alla profondità di 21,50 metri dalla sommità arginale, così da determinare un allungamento del percorso delle acque sotterranee e una notevole riduzione delle filtrazioni d’acqua. “L’obiettivo è di ottenere un’attenuazione del rischio idraulico. Il progetto, redatto dalle nostre strutture regionali del Genio Civile, ha comportato un investimento da 1,1 milioni di euro”, spiega l’assessore al Dissesto idrogeologico della Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin. L’intervento si dovrebbe concludere entro l’estate.(Rev)