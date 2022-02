Decreto sostegni: Upi, risorse per azzerare caro bollette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quanto poi ai servizi essenziali - ha aggiunto - la crisi Covid-19 continua ad avere un impatto pesante sul crollo dei tributi delle Province, che sono legati al mercato dell’auto, e dunque è indispensabile consentire agli enti di far fronte a queste minori entrate attraverso il Fondo Covid che, per quanto riguarda le Province, deve essere incrementato di almeno 100 milioni, per consentire il pieno recupero delle imposte tributarie”. “Resta poi da risolvere l’emergenza delle Province in predissesto, cui il Parlamento ancora non ha mai dato risposte: per questi enti chiediamo la costituzione di un Fondo triennale di 15 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024, così da permetterne il ripristino della stabilità ed accelerare l’uscita dalla situazione di crisi finanziaria”, ha concluso. (Rin)