Caserta: rapina, estorsione e sequestro di persona, 6 arresti

- Nelle prime ore della mattina, nelle province di Caserta e Napoli, i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone (Caserta), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 6 persone, poiché gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di rapina, estorsione, sequestro di persona, con le aggravanti di aver agito per motivi abbietti, in più persone, avvalendosi dell’uso di armi e di aver agito con metodo mafioso, ponendosi sul territorio di Castel Volturno (Ce) in contrapposizione con affiliati al clan dei “Casalesi” al fine di affermarne la propria egemonia criminale. I provvedimenti cautelari costituiscono l’epilogo di una complessa attività investigativa condotta, dal settembre del 2021, dalla Sezione operativa del Norm del reparto territoriale di Mondragone, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Le indagini hanno consentito di documentare come uno dei destinatari del provvedimento, grazie alla disponibilità di una ingente somma di denaro e ad un seguito di complici, che sarebbero stati cooptati con un vero e proprio rito di affiliazione, pianificasse e realizzasse un preciso piano criminale affermando la propria leadership criminale in Castel Volturno. (segue) (ren)