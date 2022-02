Piemonte: Valle (neo-vicepresidente Consiglio) a 'Nova', risorse transizione ecologica su obiettivi chiari e precisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna piazzare le risorse per la transizione ecologica su obiettivi chiari e precisi e non disperderle in mille rivoli, come invece abbiamo timore possa avvenire. Lo ha affermato il neo-vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle ad 'Agenzia Nova' parlando delle risorse in arrivo dall'Unione Europea sull'ambiente e l'ecologia. "E' un momento storico importante da questo punto di vista. Avremo a disposizione le risorse del Pnrr assieme al settennato delle risorse europee rivolte alla Regione. Un combinato disposto che potrebbe farci fare un paso in avanti in economia importante" ha concluso. (Rpi)