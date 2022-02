Campania: Cirillo (M5s), Ctp, subito fusione con Eav-Air per la ripresa del servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Istituire subito un tavolo istituzionale permanente tra Regione Campania, Città Metropolitana, rappresentanze sindacali e associazioni dei pendolari per affrontare la gravissima situazione innescata dalla crisi della società di trasporti pubblici Ctp. Da tre mesi oramai il servizio è stato interrotto in provincia di Napoli, con disagi enormi per una utenza potenziale di un milione e mezzo di cittadini. Da altrettanto tempo ben 500 lavoratori sono stati lasciati senza stipendio e senza alcuna garanzia di un futuro occupazionale. Bisogna lavorare a testa bassa, facendo rete con tutti gli attori coinvolti, per individuare uno spiraglio che consenta al più presto di ripristinare il servizio di trasporto pubblico nell'hinterland napoletano, salvaguardando al contempo i lavoratori". Così il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Luigi Cirillo a margine dell'audizione sulla vertenza Ctp in Commissione Trasporti, di cui è segretario. "Nell'immediato, proponiamo che la Ctp fornisca alla Regione Campania i mezzi in dotazione, così che si possa far ripartire, al più presto, il servizio. Nel frattempo, lavoreremo d'intesa con la giunta affinché sia avviato l'iter che porti all'assorbimento della Ctp nelle società regionali Eav e Air, ipotesi sulla quale ci stiamo confrontando da tempo con il Presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone".(ren)