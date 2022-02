© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi chi ha maturato 120 giorni dal completamente del ciclo vaccinale primario potrà effettuare la terza dose di vaccino anti-Covid ad accesso diretto in uno degli hub vaccinali del territorio Piemontese. L’accesso sarà possibile sia per chi non ha ancora la data di convocazione, a condizione che abbia già maturato il periodo necessario, sia per chi ha già un appuntamento e desidera anticiparlo.(Rpi)