Piemonte: si rafforzano i rapporti tra la Regione e la Renania Settentrionale-Vestfalia (2)

- Domani mattina invece, sarà la volta della firma del documento di intenti con il presidente del Piemonte Alberto Cirio. La dichiarazione di intenti congiunta per la collaborazione e lo sviluppo di relazioni amichevoli tra la Regione Piemonte e lo Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia - si legge in una nota diffusa dalla Regione Piemonte -, valida per un periodo di tre anni, prevede l’avvio di una collaborazione bilaterale sui temi dell’idrogeno, dell’intelligenza artificiale, della guida autonoma e dell’agricoltura di qualità. Le due regioni prevedono inoltre di intensificare la propria partnership europea nell’ambito delle loro relazioni con le istituzioni europee. (Rpi)