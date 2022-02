Decreto sostegni: Regioni, servono più flessibilità di spesa e ulteriori risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni proporrà degli emendamenti al Sostegni ter, tra cui la possibilità di utilizzare il contributo per l’emergenza sanitaria anche a copertura delle spese già sostenute nel 2021. Lo ha detto Davide Caparini, assessore della Regione Lombardia e coordinatore della commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni, nel corso dell’audizione presso la commissione Bilancio del Senato sul decreto Sostegni ter. Chiediamo poi “almeno un co-finanziamento annuale dello Stato per gli indennizzi a persone danneggiate da emotrasfusione”, ha proseguito. “Le Regioni - ha spiegato Caparini - si stanno facendo carico dell’anticipo di queste risorse dal 2015, mentre lo Stato non ha ancora stanziato nulla a copertura dei nostri anticipi”. Per quanto riguarda la salvaguardia deli equilibri di bilancio, “le Regioni a statuto ordinario devono restituire allo Stato parte delle somme ricevute che si configurano come gettiti a recupero di evasione”, ha spiegato. “Chiediamo - ha sostenuto - di poter convertire e assorbire questi 50 milioni per 19 anni e di ci impegniamo ad investire con risorse nostre per mantenere la programmazione pluriennale degli investimenti”. “Chiediamo infine un incremento delle risorse settore per le imprese culturali e le associazioni sportive dilettantistiche”, ha concluso. (Rin)