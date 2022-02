Libri: l'Istituto d'Aosta-Scura di Napoli aderisce al Progetto "Nati per leggere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto Comprensivo "D'Aosta Scura" di Napoli, guidato dal dirigente Eugenio Tipaldi, partecipa al progetto e al Premio Nazionale Nati per leggere promosso sul territorio dalla Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III. "Il nostro istituto ha aderito con molto interesse al progetto nazionale 'Nati per leggere'. Nel contesto dei Quartieri Spagnoli dove sono ubicati i tre plessi scolastici dell'Istituto, e in particolare presso la scuola dell'Infanzia 'Paisiello' che s'affaccia su Piazza Montecalvario, abituare i bambini ad ascoltare i testi scritti sin da piccoli è fondamentale per la loro crescita intellettiva. Si aprono orizzonti di fantasia e ci si abitua all'attenzione della parola che è magica in quanto dà senso alle cose. Referente del progetto è la docente d'infanzia Maria Ammaturo.", ha dichiarato il dirigente scolastico della D'Aosta – Scura, Eugenio Tipaldi. "Nella nostra città dove i tassi di povertà educativa sono elevatissimi, la lotta alle diseguaglianze e l'affermazione e la tutela dei diritti dei bambini e delle bambine è per noi bibliotecari una priorità assoluta - ha aggiunto Maria Iannotti, direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli - Ed è questo il motivo per cui la biblioteca contribuisce con i propri fondi all'incremento del già prezioso patrimonio librario Npl ed ha inoltre in programma di ampliare la propria offerta culturale con l'acquisto di altri libri ad Alta leggibilità per una biblioteca sempre più inclusiva capace di abbattere barriere come quelle della dislessia". "La Biblioteca Nazionale, con il suo Punto Lettura, cerca di contribuire in modo concreto e reale alla crescita della comunità. Ci auguriamo inoltre che la partecipazione al premio avvicini di più i bambini e le bambine della scuola d'Aosta-Scura al Punto Lettura Nati per Leggere, dove le attività sono assolutamente libere e gratuite, per ora aperto tutti i mercoledì, solo la mattina ma che speriamo al più presto di riaprire anche nel pomeriggio e dove i bambini e i loro genitori saranno sempre accolti 'a libro aperto e cuore spalancato' ". (ren)