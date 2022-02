Piemonte: Valle (Pd) a 'Nova', siamo impegnati in percorso nazionale aperto a società civile e forze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi siamo impegnati innanzitutto in un percorso nazionale con le Agorà inaugurate dal segretario Enrico Letta. Dei momenti di apertura alla società civile ma anche alle forze politiche con cui condividiamo quasi tutto. Il nostro obiettivo è un campo largo per condividere insieme un percorso sia all'interno che all'estero del Partito Democratico. Lo ha affermato il consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle ad 'Agenzia Nova', commentando le mosse del partito in vista delle prossime elezioni. (segue) (Rpi)