Energia: Boccia (Pd), intervento governo impatterà su emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- L’intervento del governo contro il caro bollette “impatterà sull’emergenza, per tamponare le falle. Ma non potrà essere un intervento a lungo termine”. Così Francesco Boccia, responsabile degli Enti locali del Partito democratico intervenendo a Radio Immagina. “Chiediamo che i costi dell’energia vengano calmierati, assorbiti dall’intervento dello Stato, per sostenere le famiglie che si stanno impoverendo”, ha poi sottolineato Boccia. (Rin)