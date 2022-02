Sociale: persone con disabilità, nasce la Commissione di studio per migliorare l'accesso ai servizi di mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il vostro lavoro aiuta a raccontare la realtà, ha un innegabile aspetto “umano”, poiché riporta storie di vita ed ha la capacità di costruire ponti tra le persone" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- Favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità e rafforzare i loro diritti per la fruizione dei servizi di mobilità. Sono gli obiettivi principali della Commissione di studio istituita con decreto dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e dal ministro per le Disabilità, Erika Stefani. Il provvedimento, che si inquadra nell'ambito della crescente attenzione delle politiche europee e nazionali alla piena inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, intende promuovere interventi che garantiscano l'accesso al sistema dei servizi di mobilità per favorire la loro autonomia e la piena partecipazione alla vita sociale. Stefani ha spiegato che "l'eliminazione di tutte le barriere, sia quelle architettoniche che quelle legate alla comunicazione, è un'azione fondamentale per garantire il diritto alla mobilità e l'accesso ai servizi delle persone con disabilità. La Commissione lavorerà rispettando i principi della progettazione universale 'design for all' affinché ogni luogo e ogni servizio sia inclusivo per tutti. Il nostro obiettivo – ha concluso - è creare un contesto pienamente inclusivo e accessibile per le persone con disabilità, realizzando così un ambiente sicuro per tutti". (segue) (Com)