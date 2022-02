Droga: smantellata piazza di spaccio nel Casertano, 48 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Casal di Principe (Caserta), questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 48 indagati (26 in carcere, 10 ai domiciliari, 3 destinatari di divieto di dimora, 6 di presentazione alla polizia giudiziaria e 3 denunciati in stato di libertà), ritenuti responsabili a vario titolo, e anche in concorso tra loro, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'ordinanza è stata emessa dal gip di Napoli Nord. Le indagini condotte tra il 2019 e il 2021 dai carabinieri della stazione di Villa Literno (Ce), hanno consentito la raccolta di numerose prove a carico degli indagati. Ai soggetti sarebbero riconducibili diverse centinaia di episodi di spaccio al dettaglio tra cui hashish, marijuana e cocaina nelle province di Napoli, Caserta ed Arezzo. (ren)