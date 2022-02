Decreto sostegni: Anci, più risorse contro rincari energetici e diminuzione flusso turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni lanciano un grido d’allarme e chiedono al governo di intervenire con alcune misure specifiche. Lo ha detto il sindaco di Novara e presidente di Ifel, Alessandro Canelli, in rappresentanza dell’Associazione nazionali Comuni italiani (Anci), nel corso dell’audizione presso la commissione Bilancio del Senato sul decreto Sostegni ter. “Chiediamo in primis di dare continuità a quegli stanziamenti che hanno caratterizzato il 2020 e il 2021, ovviamente in maniera non così cospicua”, ha spiegato. “Abbiamo stimato che, allo stato attuale, servirebbe uno stanziamento di 500 milioni euro per i Comuni e di 70 milioni per le Città metropolitane”. Visto poi il perdurare del minore afflusso turistico, "abbiamo chiesto uno stanziamento di 200 milioni a valere per il 2022, mentre nel Sostegni ter sono stati riconosciuti 100 milioni di euro, che temiamo non siano sufficienti”, ha aggiunto. (segue) (Rin)